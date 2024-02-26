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HABER /  POLİTİKA

Bakan Vedat Işıkhan'dan, Elazığ'da maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Vedat Işıkhan'dan, Elazığ'da maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçüğü araştırmak üzere başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, krom madenindeki göçükten etkilenen işçilere ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Göçükten çıkarılan maden işçilerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Allah'tan şifalar diliyorum.

Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

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