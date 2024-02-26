Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye yanıt!
Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem TFF hem Fenerbahçe'ye yanıt verdi.Abone ol
Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem TFF hem Fenerbahçe'ye yanıt verdi.
Sarı kırmızılar, "Konsantrasyon" kelimesinin yazılı olduğu bir görseli paylaşarak, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadelerini yazdı.
İşte o paylaşım...
Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz! 🔥@Fenerbahce 🤝 @TFF_Org— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 26, 2024
🗣️Her zamankinden daha yüksek sesle #KONSANTRASYON! 💪 pic.twitter.com/TrBJ2HSmgS