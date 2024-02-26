BIST 9.334
DOLAR 31,12
EURO 33,77
ALTIN 2.029,25
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye yanıt!

Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye yanıt!

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem TFF hem Fenerbahçe'ye yanıt verdi.

Abone ol

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem TFF hem Fenerbahçe'ye yanıt verdi.

Sarı kırmızılar, "Konsantrasyon" kelimesinin yazılı olduğu bir görseli paylaşarak, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadelerini yazdı.

İşte o paylaşım...

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bunalıma giren genç vatandaş kendini astı!
Bunalıma giren genç vatandaş kendini astı!
Bakan Vedat Işıkhan'dan, Elazığ'da maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama
Bakan Vedat Işıkhan'dan, Elazığ'da maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Yeniden Refah açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Yeniden Refah açıklaması
Fenerbahçe'den olay paylaşım! TFF'ye Icardi tepkisi
Fenerbahçe'den olay paylaşım! TFF'ye Icardi tepkisi
Fenerbahçe'den, Galatasaraylı futbolcu Icardi'ye verilen cezayla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den, Galatasaraylı futbolcu Icardi'ye verilen cezayla ilgili açıklama
İmam lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti!
İmam lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti!
Kars'ta çok sayıda CHP’li MHP’ye katıldı!
Kars'ta çok sayıda CHP’li MHP’ye katıldı!
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var
Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı