BIST 9.348
DOLAR 31,12
EURO 33,78
ALTIN 2.029,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bunalıma giren genç vatandaş kendini astı!

Bunalıma giren genç vatandaş kendini astı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, evinde kendini asmış halde bulundu.

Abone ol

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre E.Ö.'nün (32) ikametine gelen yakınları E.Ö.'yü asılı halde hareketsiz şekilde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede E.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.Ö.’nün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Vedat Işıkhan'dan, Elazığ'da maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama
Bakan Vedat Işıkhan'dan, Elazığ'da maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Yeniden Refah açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Yeniden Refah açıklaması
Fenerbahçe'den olay paylaşım! TFF'ye Icardi tepkisi
Fenerbahçe'den olay paylaşım! TFF'ye Icardi tepkisi
Fenerbahçe'den, Galatasaraylı futbolcu Icardi'ye verilen cezayla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den, Galatasaraylı futbolcu Icardi'ye verilen cezayla ilgili açıklama
İmam lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti!
İmam lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti!
Kars'ta çok sayıda CHP’li MHP’ye katıldı!
Kars'ta çok sayıda CHP’li MHP’ye katıldı!
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var
Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü
Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü
'Gazze'yi mezhabaya çevirin' diyen İsrailli gazeteciye soruşturma
'Gazze'yi mezhabaya çevirin' diyen İsrailli gazeteciye soruşturma