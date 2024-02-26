BIST 9.334
DOLAR 31,12
EURO 33,77
ALTIN 2.029,25
HABER /  DÜNYA

Macaristan Parlamentosu'ndan İsveç'e "NATO" onayı

Macaristan Parlamentosu'ndan İsveç'e "NATO" onayı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin /TBMM) İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Macaristan parlamentosu, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi.

Abone ol

İsveç'in NATO üyeliği önündeki son engel de ortadan kalktı. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakarak, TBMM'de oyladığı kararın ardından İsveç lehine bir açıklama da Macaristan'dan geldi.

İsveç'e Macaristan'dan NATO onayı

Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini oy birliğiyle kabul etti.

Haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında şu ifadelerle duyurdu:

Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO'ya üyeliğini onayladı.
Macaristan Başbakanı Orban 'destekliyoruz' demişti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, hükümet olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini belirtmişti.

"Bugün tarihi bir gün"

Karar sonrası İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise şunları söyledi:

Bugün tarihi bir gün. Şu anda tüm NATO üyesi devletlerin parlamentoları, İsveç'in NATO'ya üyeliği lehinde oy kullandı. İsveç, Avrupa - Atlantik güvenliğine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye hazır.

"Hepimizi daha güçlü ve güvenli hale getirecek"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de kararın ardından şu açıklamaları yaptı:

İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve güvenli hale getirecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye yanıt!
Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye yanıt!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti!
Bunalıma giren genç vatandaş kendini astı!
Bunalıma giren genç vatandaş kendini astı!
Bakan Vedat Işıkhan'dan, Elazığ'da maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama
Bakan Vedat Işıkhan'dan, Elazığ'da maden ocağındaki göçükle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Yeniden Refah açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Yeniden Refah açıklaması
Fenerbahçe'den olay paylaşım! TFF'ye Icardi tepkisi
Fenerbahçe'den olay paylaşım! TFF'ye Icardi tepkisi
Fenerbahçe'den, Galatasaraylı futbolcu Icardi'ye verilen cezayla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den, Galatasaraylı futbolcu Icardi'ye verilen cezayla ilgili açıklama
İmam lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti!
İmam lojmanda çıkan yangında hayatını kaybetti!
Kars'ta çok sayıda CHP’li MHP’ye katıldı!
Kars'ta çok sayıda CHP’li MHP’ye katıldı!
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme: Afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var