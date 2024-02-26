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Galatasaray - Antalyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Antalyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray 2-1 Antalyaspor (CANLI SKOR)

Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Hafta arasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Davinson, Nelsson, Köhn, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Vinicius

Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Bahadır, Veysel, Güray, Saric, Larsson, Ufuk, Kaluzinski, Streek, Buksa

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