Okan Buruk'tan Icardi kararına tepki! "Nasıl olabilir? diyorlar"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Antalyaspor ile oynayacakları lig maçı öncesi Icardi'ye verilen cezaya tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, beIN SPORTS'a maçtan önce açıklamalarda bulundu. Buruk, TFF'ye tepki gösterdi.

İşte Okan Buruk'un maç önü görüşleri:

"Hangi hukuka uyduğunu bilmiyorum. Tedbirsiz olarak sevk edilen bir oyuncu maç gününden 7 saat önce ceza alması nasıl açıklanır? İnşallah bizi aydınlatırlar. Pazar günü oynasak Icardi oynayabiliyor, bugün oynadığımız için oynayamıyor. Bu ayrı yanı. Buraya takılmadan bugün sahaya çıkacağız. Kazanmayı düşünen, kazanmak için her şeyi yapacak 11 sahada yer alacak. Icardi'ye göre hazırlık yaptık. Icardi yok. Yabancı oyuncular, "Nasıl olabilir? Dünyanın hiçbir yerinde görmedik" diyorlar."

"İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hücum anlamında çok etkili oyuncuları var. Üst üste çok maç oynuyoruz. Bugün Abdülkerim'in sakatlık sonrası oynadığı 90 dakika vardı. Onu korumak istedik. Başlangıçta kullanmayacağız. Sakatlarımız yavaş yavaş gelecek. İyi bir şekilde gidiyoruz. Takımımız iyi ve güçlü bir takım. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sakin olmamız gerekiyor."