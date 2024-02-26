Icardi'den Fenerbahçe hakkında olay paylaşım: 10 yıldır bekliyorsunuz
Galatasaraylı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin paylaştığı fotoğrafın kesilmemiş halini paylaştı ve "Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı" ifadelerini kullandı.Abone ol
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçta yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mauro Icardi için karar belli oldu.
PFDK, yıldız oyuncaya 1 maç ceza verirken Tahkim Kurulu, bu kararı onadı.
Ezeli rakip Fenerbahçe'nin kendisinin de içinde yer aldığı fotoğrafı paylaşmasının ardından ise Mauro Icardi'den sarı-lacivertli takıma olay bir gönderme geldi.
"İşte şampiyonluk fotoğrafı"
Şampiyonluk kutlamalarından teknik direktör Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşan Icardi, şu ifadeleri yazdı:
Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı.
Neler olmuştu?
Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık cezaya tepki gösteren Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile fotoğrafını kullanmıştı.