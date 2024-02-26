Suudi Arabistan: İsrail'in Refah'a saldırısının 'felaket sonuçları' olur

Dışişleri Bakanı bin Ferhan, yerinden edilen sivillerin hedef alınmasının tehlikeli olduğunu söyledi. Suudi Bakan, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Refah'a yönelik herhangi bir saldırısının "felaket sonuçlarına" karşı uyardı.

Ferhan, "İsrail ordusunun, yerinden edilmesi nedeniyle orada bulunan sivillerin son sığınağı olan Refah'a yönelik bir saldırının feci sonuçlarına karşı uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Suudi Bakan, bazı ülkelerin savaşın harap ettiği Gazze Şeridi'ndeki krize yönelik benimsediği çifte standartları kınadı.

"Savaşa son vermeye çağırıyoruz"

Ferhan, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması yönündeki çağrısını da yineledi:

Uluslararası toplumu, tüm tarafları kapsayan açık ve meşru bir barış sürecinin önünü açmak için gerilime ve savaşa son vermeye, sivilleri koruma sorumluluğunu taşımaya çağırıyoruz.

"Yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak"

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, şu uyarıda bulundu:

İsrail'in Refah'a saldırısı sadece oradaki bir milyondan fazla Filistinli sivil için dehşet verici olmakla kalmayacak, yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak.



Guterres, savaşın tarafları, insan haklarını ve insancıl hukuku ayaklar altına aldıkça çatışmaların çok büyük zararlara yol açtığını kaydetti.