Murat Kurum: İstanbul sporun baş şehri olacak

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum, "İstanbul, sporun baş şehri olacak. Olimpiyat şehri altyapısını İstanbul'umuza bu manada kazandıracağız" açıklamasını yaptı.

Abone ol

İstanbulspor Kulübünü ziyaret eden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Burada açıklamalarda bulunan Kurum, İstanbulspor'un 1926 yılında kurulduğunu, forma renklerinin sarı ile siyah olduğunu, forma renginin ise çok önemli bir hikayesi olduğunu söyledi.

Sporun kardeşliğini, sporun dostluğunu, sporun vatan sevgisini İstanbulspor'un renklerinde gördüklerini belirten Kurum, "Çanakkale Savaşları'nda ülkemiz, ay yıldızlı bayrağımız için, vatan mücadelesi için şehitler verdiğimiz, gaziler verdiğimiz o hatıralarımızı, o acıları aslında yaşatmak adına kulübümüzün renklerinin sarı siyah olması da çok anlamlı ve değerli." diye konuştu.

Kurum, sporun kardeşlik ve barış hukukunu her yerde yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayarak, "Büyükçekmece ilçemiz 275 bin nüfusa sahip bir ilçe. Baktığınızda Anadolu ölçeğinde birçok ilden büyük bir ilçemiz. İstanbulspor'umuzun da kamp tesisleri Büyükçekmece ilçemizde yer alıyor. Biz istiyoruz ki İstanbul'un 39 ilçesinde Anadolu'da olduğu gibi 8 ile 10 bin kapasiteli gençlerimizin spor yapabileceği, böylesi güzel güzide kulüplerimizin burada maçlarını oynayabileceği, aynı zamanda Büyükçekmece'nin 24 mahallesindeki sporla iç içe yaşama anlayışını daha da yaygınlaştıracak adımlar atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda 1 Nisan sabahı itibarıyla İstanbul'un her mahallesinde gençlerin, büyüklerin, ailelerin spor yapabildiği tesislerin sayısını arttıracaklarını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbul, sporun baş şehri olacak. Olimpiyat şehri altyapısını İstanbul'umuza bu manada kazandıracağız. Burada Avrupa Şampiyonaları'nın yapılabildiği, olimpiyat oyunlarının oynanabildiği bir İstanbul'u hayal ediyoruz. Mahalle içerisinde böylesi büyük kulüplerimize, altyapılarına çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştiği ve burada Süper Lig'de başarıdan başarıya koştuğu yine buradaki başarısıyla birlikte milli takımlara seçildiği ve ülkemizi gururlandırdığı gençlerimizi yetiştirebilmek için de bu çalışmaları 1 Nisan sabahı İstanbul'un 39 ilçesinde yapacağız, bu tesislerimizin sayısını arttıracağız."

"İstanbul'un her yerinde sporun yaygınlaşması adına, amatör spor kulüplerimizle birlikte iç içe olacağız"

Kurum, gerek amatör spor kulüplerinin gerekse profesyonel spor kulüplerinin gelir gider dengesine bakıldığında ayakta durmaları adına kulüp yöneticilerine büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kulüplerin maddi ve manevi anlamda her zaman yanlarında olacaklarının altını çizen Kurum, "Özellikle kamp tesislerinin, maçlarını oynadıkları tesislerin, sahalarının bakımlarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Onlardan çok önemli bir yükü kulüplerimizden almak ve aslında o birlikteliği, spordaki kardeşlik hukukunu daha da yaygınlaştıracak adımlar atacağız. Biz büyük kulüplerimiz ve amatör spor kulüplerimizin sahalarına bu desteği verirken, İstanbul'un her yerinde sporun yaygınlaşması adına, amatör spor kulüplerimizle birlikte iç içe olacağız, Büyükçekmece'nin her mahallesinde İstanbulspor'umuzun amatör spor kulüplerimizle birlikte yapmış olduğu kardeşliği göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, İstanbulspor'un bir vakıf olduğunu ve vakıf kültürüyle çalışan bir kulüp olduğunu belirterek, "Kendi kaynaklarını da bu vakıfta tamamen spor için, gençlerin yetişebilmesi için harcayan bir kulübümüz. Böylesi güzide kulüplerimizi koruyacağız, kollayacağız ki Türk sporu çok daha yukarılara çıksın, Türk sporu başarıdan başarıya koşsun. Hem Avrupa Şampiyonalarında hem dünya şampiyonalarında ay yıldızlı bayrağımız göndere çekilsin." ifadesini kullandı.

Ecmel Faik Sarıalioğlu ise Murat Kurum'un çıktığı yolda kendisine başarılar dilediğini vurgulayarak, "Kulübümüzü ziyaret ettiğinden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah adil ve iyi bir seçim olur. Kim kazanırsa da her iki tarafın da hizmetlerini bekliyoruz. İstanbulspor olarak Sayın Bakanımızı burada karşıladığımız için çok memnunuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sarıalioğlu, Murat Kurum'a isminin yazılı olduğu 34 numaralı İstanbulspor formasını hediye etti.

İstanbulspor'un tesislerinde futbolcularla sohbet eden Kurum, ardından sahada penaltı attı.