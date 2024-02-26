BIST 9.334
DOLAR 31,12
EURO 33,79
ALTIN 2.030,34
HABER /  GÜNCEL

'AL HARES MANE-2024 Tatbikatı' devam ediyor

'AL HARES MANE-2024 Tatbikatı' devam ediyor

Türk Deniz Kuvvetleri'nden Sualtı Taarruz (SAT) Timlerinin ve Katar Özel Kuvvetler Timlerinin katılımıyla 'AL HARES MANE-2024 Tatbikatı' (Yenilmez Muhafız) Katar'da gerçekleştiriliyor.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün kökünü yazıyor. Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Kahraman Türk askerinin başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütlerini bitirmeye kararlı Türk askeri her geçen gün yeni bir başarıyı elde ediyor.

Yeni tatbikat yapıldı

Operasyonlar devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı dost ve kardeş ülkelerle tatbikatlarını da sürdürüyor.

Katar'da tatbikat

Bu çerçevede kahraman askerlerimiz Katar'da tatbikata katıldı.

MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

AL HARES MANE-2024 Tatbikatı, 20 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri'nden Sualtı Taarruz (SAT) Timlerinin ve Katar Özel Kuvvetler Timlerinin katılımıyla Katar'da devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den yeni açıklama: "Görüntüler montajsa niye ceza aldı?"
Fenerbahçe'den yeni açıklama: "Görüntüler montajsa niye ceza aldı?"
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Okan Buruk'tan Icardi kararına tepki! "Nasıl olabilir? diyorlar"
Okan Buruk'tan Icardi kararına tepki! "Nasıl olabilir? diyorlar"
Suudi Arabistan: İsrail'in Refah'a saldırısının 'felaket sonuçları' olur
Suudi Arabistan: İsrail'in Refah'a saldırısının 'felaket sonuçları' olur
Icardi'den Fenerbahçe hakkında olay paylaşım: 10 yıldır bekliyorsunuz
Icardi'den Fenerbahçe hakkında olay paylaşım: 10 yıldır bekliyorsunuz
İyi Parti’nin İBB adayı Kavuncu’dan ‘İmamoğlu’ tepkisi
İyi Parti’nin İBB adayı Kavuncu’dan ‘İmamoğlu’ tepkisi
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Galatasaray Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti
Galatasaray Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Oy istemeden önce hesap vermeliler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Oy istemeden önce hesap vermeliler
Macaristan Parlamentosu'ndan İsveç'e "NATO" onayı
Macaristan Parlamentosu'ndan İsveç'e "NATO" onayı
Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye yanıt!
Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye yanıt!
Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti!