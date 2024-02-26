'AL HARES MANE-2024 Tatbikatı' devam ediyor

Türk Deniz Kuvvetleri'nden Sualtı Taarruz (SAT) Timlerinin ve Katar Özel Kuvvetler Timlerinin katılımıyla 'AL HARES MANE-2024 Tatbikatı' (Yenilmez Muhafız) Katar'da gerçekleştiriliyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terörün kökünü yazıyor. Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Kahraman Türk askerinin başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütlerini bitirmeye kararlı Türk askeri her geçen gün yeni bir başarıyı elde ediyor.

Yeni tatbikat yapıldı

Operasyonlar devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı dost ve kardeş ülkelerle tatbikatlarını da sürdürüyor.

Katar'da tatbikat

Bu çerçevede kahraman askerlerimiz Katar'da tatbikata katıldı.

MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

AL HARES MANE-2024 Tatbikatı, 20 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri'nden Sualtı Taarruz (SAT) Timlerinin ve Katar Özel Kuvvetler Timlerinin katılımıyla Katar'da devam ediyor.