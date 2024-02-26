BIST 9.334
DOLAR 31,12
EURO 33,79
ALTIN 2.030,34
HABER /  DÜNYA

Brezilya, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymaya çağırdı

Brezilya, İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymaya çağırdı

Brezilya, Gazze'ye saldırılarını kınadığı İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) alınan acil tedbir kararlarına uyması gerektiğini belirtti.

Abone ol

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Brezilya İnsan Hakları ve Nüfus Bakanı Silvio Almeida, Konseyin ırkçılık, cinsiyetçilik, Yahudi ve Müslüman karşıtlığı karşısında durması gerektiğini söyledi.

Ülkesinin, 30 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail'in "orantısız güç kullanımını" reddettiğini kaydeden Almedia, "(İsrail), çoğu kadın ve çocuklardan oluşan Gazze nüfusunun yüzde 80'den fazlasını zorla yerinden etti ve binlerce sivili elektrik, içme suyu, gıda ve temel insani yardımdan mahrum bıraktı." dedi.

Almeida, özgür ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının barış için "vazgeçilmez bir koşul" olduğunu savunurken, "İsrail'in, Filistin topraklarının işgalinin yasa dışı olduğunu ve uluslararası kuralları ihlal ettiğini vurgulamak istiyoruz." diye konuştu.

BM İnsan Haları Konseyi'nin, halkların kendi kaderini tayin hakkına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Almeida, çatışmalara barışçıl çözümler arama, sömürgeciliğe ve apartheide karşı çıkmanın da konseyin görevleri arasında olduğunu söyledi.

Almeida, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına da değinerek, Tel Aviv yönetimini, "ciddi insan hakları ihlallerini durdurmak için Mahkemenin aldığı acil durum tedbirlerine tam olarak uymaya" çağırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'den, ABD'nin Rusya yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine tepki
Çin'den, ABD'nin Rusya yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine tepki
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Murat Kurum: İstanbul sporun baş şehri olacak
Murat Kurum: İstanbul sporun baş şehri olacak
'AL HARES MANE-2024 Tatbikatı' devam ediyor
'AL HARES MANE-2024 Tatbikatı' devam ediyor
Fenerbahçe'den yeni açıklama: "Görüntüler montajsa niye ceza aldı?"
Fenerbahçe'den yeni açıklama: "Görüntüler montajsa niye ceza aldı?"
Okan Buruk'tan Icardi kararına tepki! "Nasıl olabilir? diyorlar"
Okan Buruk'tan Icardi kararına tepki! "Nasıl olabilir? diyorlar"
Suudi Arabistan: İsrail'in Refah'a saldırısının 'felaket sonuçları' olur
Suudi Arabistan: İsrail'in Refah'a saldırısının 'felaket sonuçları' olur
Icardi'den Fenerbahçe hakkında olay paylaşım: 10 yıldır bekliyorsunuz
Icardi'den Fenerbahçe hakkında olay paylaşım: 10 yıldır bekliyorsunuz
İyi Parti’nin İBB adayı Kavuncu’dan ‘İmamoğlu’ tepkisi
İyi Parti’nin İBB adayı Kavuncu’dan ‘İmamoğlu’ tepkisi
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Galatasaray Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti
Galatasaray Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Oy istemeden önce hesap vermeliler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Oy istemeden önce hesap vermeliler