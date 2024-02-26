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Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de 169 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 69’u çocuk 169 kaçak göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'nın mobil radarı "MORAD-8" ve su üstü ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botların hareket halinde olduğunu belirledi.

Sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "TCSG-8", "TCSG-905", "KB-20" ve "KB-111" botları tarafından durdurulan lastik botlardaki Afganistan ve İran uyruklu 69'u çocuk 169 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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