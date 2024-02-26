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"Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş" kitabına toplatma kararı verildi

"Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş" kitabına toplatma kararı verildi

Araştırmacı yazar ve müzisyen Bayram Bilge Tokel, Sinan Yağmur imzasıyla çıkan "Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş" kitabının kendi eseri olan "Neşet Ertaş Kitabı"ndan intihal olduğu gerekçesiyle açtığı davayı kazandı.

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Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda, 2022'de piyasaya çıkan kitapta bilirkişi raporlarıyla intihal tespit edilerek, kitabın yeniden basımının, yayımlanmasının, dağıtımının engellemesine, basılan kitapların toplatılmasına, mahkeme kararının ulusal çapta yayın yapan en yüksek tirajlı gazetede yayımlanmasına ve Sinan Yağmur'un Bayram Bilge Tokel'e 11 bin 25 lira maddi tazminat ödemesine hükmedildi.

Tokel'in vekili dava gerekçesinde müvekkilinin 1999'da yayımlanan "Neşet Ertaş Kitabı" isimli eserinin ünlü halk ozanı hakkında yazılan ilk eser olduğunu, toplam yedi baskı yaptığını, İngilizceye çevrilerek Bilkent Üniversitesinde ders kitabı olarak okutulduğunu belirtti.

Yağmur'un kitabında "Neşet Ertaş Kitabı"ndan alıntılar yaptığını, iktibas ve alıntı kuralına uymadığı iddiası, bilirkişi heyeti tarafından iki kitap incelenerek değerlendirildi.

Bilirkişi heyeti raporunda "davalıya ait kitabın içeriğinde yer alan davacıya ait kısımların, maksadın haklı göstereceği sınırın ötesinde olduğu" ifade edildi. Sinan Yağmur'un kitabında metin içindeki bilgileri nereden aldığına ilişkin bir kaynakça kullanmadığı ve kitabın sonunda da Bayram Bilge Tokel'in kaynak gösterilmediği vurgulandı.

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