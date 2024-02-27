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İstanbul'da bir öğretmen rezaleti daha! Sigara ve alkol için cinsel birliktelik yaşadığı...

İstanbul'da bir öğretmen rezaleti daha! Sigara ve alkol için cinsel birliktelik yaşadığı...

İSTANBUL'da özel bir okulda öğretmenlik yapan kadının 14 yaşındaki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmesi skandalının ardından yeni bir skandal patladı. Fatih'te bir lisede öğretmenlik yapan Mahmut C., kendisiyle buluşup alkol alıp sigara için öğrencilerine sınav yapmadan 100 puan vermiş. 10. sınıf öğrencisi kız öğrencisiyle aşk yaşamış...

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İstanbul Fatih'teki bir lisenin bazı öğrencilerinin sınav olmaksızın Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 100 puan alması dikkat çekti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Mahmut C. adlı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin öğrencileriyle dışarı çıkarak sigara ve alkol alması ve bir öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığına yönelik ihbarlar üzerine Fatih Kaymakamlığı, okuldan konu hakkında ön inceleme raporu istedi.

100 puan almışlar ama yazılı kağıtları yok

Ön incelemede; sistemde, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden yüksek not aldığı görülen öğrencilerin, yazılı kâğıdı olmadığı görüldü. Durum Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilince okula atanan müfettişler ise söz konusu öğretmenin, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 10. sınıf öğrencisi bir kız çocuğuyla arasına mesafe koyamayarak gönül ilişkisi yaşadığını tespit etti.

Öğrencilerle cinsel içerikli mesajlaşmalar...

Müfettişlerin raporunda Mahmut C.'nin derslerde öğretmen-öğrenci ilişkisini sağlayamadığı, birliktelik yaşadığı öğrencisine konum atarak evine çağırdığı, öğrencileriyle argo konuşup cinsel içerikli konulara girdiği ve dışarıda sigara içip alkol kullandıkları anlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mahmut C. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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