Ankara'da 'Tevhid Dergisi' adı altında DEAŞ yapılanması! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'ın "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 20 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Şüphelilerin tamamının yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün “Tevhid Dergisi” adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin 27.02.2024 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tevhid Dergisi, Halis Bayancuk’un (Ebu Hanzala) başını çektiği Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin yayın organı olarak biliniyor.

Ebu Hanzala kimdir?

Ebu Hanzala adıyla bilinen Halis Bayancuk, 1984'te Diyarbakır'da doğdu. Türkiye'deki Hizbullah örgütünün ileri gelen isimlerinden olan Hacı Bayancuk'un oğlu.

Geleneksel İslami çizgiden farklı olarak, din-devlet ilişkisini itikadi bir mesele olarak alır. Şeriat yönetiminin zorunluluğuna ve bunun da bir halife önderliğinde olması gerektiğini inanır. Bunun dışındaki resmi yönetim şekilleri, tağuttur (Allah'a karşı isyan eden), tevhide aykırıdır.

2014'te yayımladığı videosunda IŞİD hakkında, "IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir. Onlara yönelik her bir saldırıyı bize yapılmış sayarız. Ben inanıyorum ki o savaş akide savaşıdır. Ben o kardeşlerimin yanındayım" dedi.

Çeşitli zamanlarda El Kaide ve IŞİD soruşturmalarında gözaltına alındı, tutuklandı, ardından bırakıldı.

Merkezi İstanbul Bağcılar'da olan Bayancuk'un lideri olduğu Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin, Tevhid Kitabevi, "tevhiddersleri.org", "tevhidgundemi.com", Tevhid Dergisi ve " Halis Bayancuk Hoca" isimli YouTube kanalı gibi yayın organları bulunuyor.

Ayrıntılar gelecek...