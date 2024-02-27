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Mehmet Şimşek'ten kredi kartına taksit açıklaması! Benden duymadığınıza inanmayın!

Mehmet Şimşek'ten kredi kartına taksit açıklaması! Benden duymadığınıza inanmayın!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrasına yönelik mesajlarını yinelemeye devam ediyor. Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı.” iddiası Dezenformasyon Merkezi'nce yalanlandı. O yalanlamayı alıntılayan Mehmet Şimşek, Sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

- Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.

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