BIST 9.245
DOLAR 31,14
EURO 33,84
ALTIN 2.040,73
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

İmamoğlu’nun seçim şarkısındaki slogan çalıntı iddiası Serkan Toper'den açıklama

İmamoğlu’nun seçim şarkısındaki slogan çalıntı iddiası Serkan Toper'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısındaki “Biri var” sloganını Cumhur ittifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper’in seçim sloganı olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkıda geçen “Biri var” sloganının Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper’in seçim çalışmalarının başından bu yana kullandığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Toper, “Biri Var” 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. “Taklitlerinden sakınınız” O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim “Biri var” sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücret kulisi! Şeref Oğuz aktardı Haziran ayında
Asgari ücret kulisi! Şeref Oğuz aktardı Haziran ayında
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Erdal Beşikçioğlu salona öyle bir şey ısmarladı ki... "Erdal Bey bu para nereden geliyor"
Erdal Beşikçioğlu salona öyle bir şey ısmarladı ki... "Erdal Bey bu para nereden geliyor"
Süper Lig'de 100 kez beyaz noktaya gidildi!
Süper Lig'de 100 kez beyaz noktaya gidildi!
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi 10 ilde market denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi 10 ilde market denetimi
CHP'den İYİ Parti'ye geçip aday oldular CHP'de 4 büyükşehiri kaybedilebiliriz paniği
CHP'den İYİ Parti'ye geçip aday oldular CHP'de 4 büyükşehiri kaybedilebiliriz paniği
Eskişehir'de iş yerinde patlama oldu
Eskişehir'de iş yerinde patlama oldu
Çanakkale'de 351 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
Çanakkale'de 351 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! Terörist Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! Terörist Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi
Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında itiraf etti: Bugün Galatasaray kazanmadı kazandırıldı
Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında itiraf etti: Bugün Galatasaray kazanmadı kazandırıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkan adayının ismini yanlış söyledi: Uyarıyorlar, neyse olur...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkan adayının ismini yanlış söyledi: Uyarıyorlar, neyse olur...
Mehmet Şimşek'ten kredi kartına taksit açıklaması! Benden duymadığınıza inanmayın!
Mehmet Şimşek'ten kredi kartına taksit açıklaması! Benden duymadığınıza inanmayın!