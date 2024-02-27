Erdal Beşikçioğlu salona öyle bir şey ısmarladı ki... "Erdal Bey bu para nereden geliyor"

Sosyal medyada siyasilerle yaptığı yayınlarla ses getiren Oğuzhan Uğur'un son konuğu oyuncu ve CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu oldu. Beşikçioğlu seyircilere jest yaparak tüm salona aspava ısmarladı. Uğur'un bu durum üzerine, "Erdal Bey bu para nereden geliyor" demesi izleyenleri güldürdü.

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Yerel seçimlere yaklaşılırken siyasilerin propaganda çalışmaları devam ediyor. 2023 seçimleri öncesinde siyasilerle yaptığı programlarla ses getiren Oğuzhan Uğur bu kez de yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarını Mevzular Açık Mikrofon programında ağırlıyor. Gençlerin yoğun ilgili gösterdiği programın bu haftaki konuğu CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu oldu.

Simit ve kokoreçin ardından...

Geçen sene programa katılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, yayının uzun sürmesinden sonra, "Oğuzhan buraya kokoreç getirsek de yesek hep birlikte" sözüyle salonu coşturmuştu. Daha sonra programa katılan TİP üyeleri de tüm salona simit ısmarlamıştı. Kendi içinde bir gelenek haline gelen bu durum bu seneki yayınlara da yansıdı.

Nereden geliyor bu para

Programın son konuğu Erdal Beşikçioğlu oldu. Henüz yayınlanmayan bölümden bir kesit paylaşan Oğuzhan Uğur sosyal medyada gündem oldu. Ankara'da çekilen programın bu bölümünde Erdal Beşikçioğlu tüm salona Ankara'yla özdeşleşen Aspava ısmarladı. Oğuzhan Uğur'un, "Erdal Bey bu para nereden geliyor" demesi ise dikkatleri çekti.

Uğur paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı;

Mevzular Açık Mikrofon Ankara'da şu an. Konuğumuz Sayın Erdal Beşikçioğlu. Salona bu zamana kadar simit ısmarlandı, kokoreç ısmarlandı bildiğiniz gibi. Sayın Erdal Beşikçioğlu dedi ki, 'Ben bütün salona Ankara'da olduğumuz için Aspava ısmarlıyorum'. Erdal Bey bu para nereden geliyor?"

Uğur'un bu sözleri hem alkışlandı hem de salonda kahkahalarla karşılandı.