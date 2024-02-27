CHP'den İYİ Parti'ye geçip aday oldular CHP'de 4 büyükşehiri kaybedilebiliriz paniği

CHP’nin üstünü çizdiği mevcut belediye başkanlarının farklı partilerden aday gösterilmesi sonrası parti içinde endişe başladı. 2019'da İYİ Parti ile ittifak sonrası 11 büyükşehir kazanan CHP, bu belediyelerden 4'ünü kaybetme endişesi yaşıyor.

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31 Mart seçimlerine yaklaşık 1 ay kala CHP'de büyükşehirleri kaybetme endişesi baş gösterdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre İstanbul’da ilçelerde mevcut belediye başkanlarının büyük bir kısmının aday gösterilmemesinin dengeleri değiştirebileceği ifade ediliyor.

"SARIYER" KARARI İSTANBUL GENELİNİ ETKİLEYEBİLİR

Özellikle seçmen sayısının çok olduğu Sarıyer’de mevcut Belediye Başkanı Şükrü Genç’in bağımsız aday olmasının büyükşehirdeki oy potansiyeline etki edebileceği, İBB seçimlerinde ibrenin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’a döndüğü belirtiliyor.

İSTANBUL'DA DEM PARTİ İLE UZLAŞI

Diğer yandan İstanbul’da DEM Parti ile yapılan uzlaşı, CHP’nin ulusalcı tabanında rahatsızlığa neden oldu. Bunun belli oranda sandığa yansıması kaçınılmaz görünüyor.

HATAY'DA GÖKHAN ZAN EĞİLİMİ

Anadolu'da da benzer durumların yaşandığı şehirler mevcut. Hatay’da tepkilere rağmen mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesinin, CHP’yi zora sokabileceği belirtiliyor. CHP Hatay örgütünün ikiye bölünmesine neden olan "Lütfü Savaş" kararı sonrası seçmenin önemli bir kısmında, TİP’ten aday olan Milli Futbolcu Gökhan Zan’a yönelme eğilimi gözlemleniyor.

ADANA'DA İYİ PARTİ ÖNE ÇIKABİLİR

Adana’da da Çukurova ve Seyhan belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmemesinin büyükşehir oylarında kayba neden olacağı belirtiliyor. Özellikle oy potansiyelinin fazla olduğu Çukurova’da mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin’in İYİ Parti’den aday olmasının hem ilçede hem de büyükşehirde CHP’nin oylarının önemli bir kısmının İYİ Parti’ye taşımasından korkuluyor.

AKDENİZ VE EGE'DE DE SIKINTI VAR

Bunun yanında AK Parti ve İYİ Parti’nin iddialı isimlerle sahaya indiği Antalya ve Muğla'da da CHP teşkilatları kaygılı. Yine Aydın’da da Efeler ve Kuşadası ilçelerinde İYİ Parti’den aday gösterilen isimlerin eski CHP’li olması, büyükşehir oylarını olumsuz etkileyebilir.