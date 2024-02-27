Altın dolardan destek aldı! Dün rekor kıran gram altında son durum

Altın fiyatları yatırımcının hedefinde...Gram altın dün rekor kırmıştı, yükseliş bugün de devam ediyor. İşte altın piyasası...

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Dün, altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 2 bin 32 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 36 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 2 bin 32 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 35 dolarda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade ederek, hafta boyunca ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceği söyledi.