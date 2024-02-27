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Özgür Özel hastaneye noter gönderdi! CHP'de tepki çeken aday değişimi sonrası flaş iddia

Özgür Özel hastaneye noter gönderdi! CHP'de tepki çeken aday değişimi sonrası flaş iddia

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu'nun adaylıktan geri çekilmesi ve onun yerine Filiz Gencan Akın'ın aday gösterilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Ciravoğlu ile ilgili 'Özgür Özel'in baskısı ile adaylıktan çektirildi. Hastaneye noter gönderildi' iddiası ortaya atıldı.

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CHP'nin Edirne adayı Şükrü Ciravoğlu'nun tedavi gördüğü sırada adaylıktan geri çekilmesi parti teşkilatında tartışmalara neden oldu. Bazı partililer Ciravoğlu'nun baskıyla adaylıktan çektirildiğini iddia etti.

Konuya ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz anlattı. Korkmaz, CHP Edirne'de yaşanılanları şu ifadelerle aktardı:

CHP'de bir hayli konuşulacak iddia ortaya atıldı. Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu alakalı.Edirne'de Belediye Başkan Adayı olarak Şükrü Ciravoğlu açıklanmıştı.

Ciravoğlu, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görürken alınan kararla adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Ciravoğlu'nun adaylıktan çekilmesi üzerine de CHP Edirne Belediye Başkanlığı'na Filiz Gencan Akın atanmıştı, CHP'liler de bu duruma tepki göstermişti.

CHP üyesi olan İbrahim Işık'ın iddiaları var bu konuda. Ciravoğlu'nın tedavi gördüğü hastanede Özgür Özel'in baskısıyla hastaneye noter gönderilerek görevden el çektirildiğini iddia ediyor Işık.

İbrahim Işık, diğer partililerin de buna tepki gösterdiğini söyleyerek "seçime açık farkla kazanmış aday varken hastanede dinlenmesi istenilen bir süreçte, hasta diye, bu süreci yönetemeyecek diye uydurma bahanelerle Şükrü Ciravoğlu'nun iradesi, Edirne halkının iradesi elimizden alınamaz. Hak hukuk adalet isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Narkozun etkisindeyken imza attırdılar"

Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Civaroğlu ise, babasına narkoz etkisindeyken imza attırıldığını düşündüğünü belirtti. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Berk Ciravoğlu, "Babam hastaneye ilk yattığı zaman bir işlemi yarım kalmıştı. 5 gün yatması gerekirken 3 gün erken çıktı. Doktorlar sonraki süreçte 'kalp ritmini düzeltelim, tertemiz çıkaralım' dediler. Daha sonra Ankara'dan geldiğimiz boş bir zamanda hastaneye yatarak bu işi bitirip, tamamen düzelerek çıkmak istedi. Bu nedenle geçtiğimiz perşembe günü hastaneye yattı. Ama bilgiler Ankara'ya kendisinin acayip kötü durumda olduğu yönünde iletildi. Sanki durumu daha da kötüleşmiş gibi iletildi. Aslında şu anda hiçbir şeyi yok, bir serum bile takılı değil. Bence bu süreçte babamın çok üzerine gelindi. Karar alma sürecinde ben narkozun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii bu durum daha bilgili kişilerce de öğrenilebilirdi" dedi.

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