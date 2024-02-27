Türkiye'nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş... Servetleri dudak uçuklattı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Kıvanç Tatlıtuğ...

Ünlü isimlerin yıllık kazançları ve servetleri merak ediliyor. Dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan bir site bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı. Celebsrevealed.com'a göre en zengin 5 oyuncu belli oldu. Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş... Listedeki isimler dikkat çekti.