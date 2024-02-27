Türkiye'nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş... Servetleri dudak uçuklattı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Kıvanç Tatlıtuğ...
Ünlülerin servetleri ve dizilerden bölüm ne kadar kazandıkları merak ediliyor. Lüks yaşantıları ile dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Can Yaman ve Meryem Uzerli'nin serveti ortaya çıktı. Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş...
Ünlü isimlerin yıllık kazançları ve servetleri merak ediliyor. Dünyaca ünlü isimlerin servetlerini açıklayan bir site bu kez Türk oyuncuların dudak uçuklatan servetlerini tek tek açıkladı. Celebsrevealed.com'a göre en zengin 5 oyuncu belli oldu. Türkiye’nin en zengin oyuncusu bakın kimmiş... Listedeki isimler dikkat çekti.
Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisindeki 'Devin' karakteriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya listeye beşinci sıradan giriş yaptı. Sarıkaya'nın serveti tam 6 milyon dolar yani 186 milyon TL.
Listenin dördüncü sırasında ise son dönemde özel hayatı ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Hande Erçel var. Hande Erçel'in serveti ise 8 milyon dolar tam 249 milyon TL.
Üç numara ise Can Yaman. Son dönemde gazetecilerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Yaman'ın serveti tam tamına 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.