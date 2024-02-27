CHP'den Nasuh Mahruki'ye 'türban' tepkisi

Bağımsız Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Nasuh Mahruki, "Türban siyasal İslam sembolüdür" sözlerini bir adım ileri götürerek CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'a, "Bu düşüncede birinin Atatürk’ün kurduğu, CHP’de yönetici olarak ne işi olduğunu da bence herkes sorgulamalı" ifadesine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tepki gösterdi. Çelik Mahruki'ye, "Neyse ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hür kadınları ne giyeceklerini, nasıl yaşayacaklarını size sormuyor." dedi.

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CHP'den aday gösterilmeyince yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını ilan eden Beşiktaş Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı ve AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, KRT TV'ye verdiği röportajda türbana yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. Mahruki, "Başörtüsüyle kimsenin sorunu yok, türbanla var. Türban bir siyasal İslam ve emperyalizm sembolü." dedi.

Mahruki'nin bu sözleri üzerine CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sevgi Kılıç, X sosyal medya hesabı üzerinden, "E türban takmayın o halde Nasuh Mahruki Bey, emperyalizme şöyle okkalı bir tokat atmış olursunuz. Kadınların ne giyeceğini erkekler konuşmasın! Biz kadınların tercih ettiği yaşam tarzı sizleri hiç mi hiç ilgilendirmez, anlayın artık!" şeklinde tepki gösterdi.

Sevgi Kılıç'ın ifadelerine yanıt veren Mahruki ayrıştırıcı ifadelerini bir adım öteye taşıyarak, "Sevgi Kılıç, Kuran’da senin başındaki gibi saçının tek bir teli görünmesin diye altına bone takılan türban diye bir şey yok. Türban/Sıkmabaş Siyasal İslamcı yani Müslümanlığı siyasi çıkarları için bir araç olarak kullanan Allah ile aldatan tarikatların sembolü. Bu düşüncede birinin Atatürk’ün kurduğu, ALTI OK’un partisi CHP’de yönetici olarak ne işi olduğunu da bence herkes sorgulamalı." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "türban" tartışmasına katılarak Mahruki'ye, "Neyse ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hür kadınları ne giyeceklerini, nasıl yaşayacaklarını size sormuyor Nasuh Mahruki! Ama duracağınız yeri ve haddinizi size onların öğreteceğine eminim. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmayan Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadınların özgür yaşam tarzının teminatıdır ve sizin gibilerin her zaman karşısındadır." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.