Kadıköy'de münazara yarışması finalini Hakkı Değer Ortaokulu kazandı

Kadıköy'de okullar arası münazara yarışması finali karşılaşması nefesleri kesti. Hakkı Değer Ortaokulu öğrencileri, 1. olarak İstanbul elemelerinde Kadıköy ilçesini temsil etmeye hak kazandı.

Abone ol

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Temsilciliğinin il genelinde yapmış olduğu münazara yarışması Kadıköy İlçesi elemeleri final karşılaşması Hakkı Değer Ortaokulu ile Hüseyin Ayaz Ortaokulu arasında yapıldı.

Münazaraya; Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Sadık ASLAN, TÜGVA Kadıköy İlçe Temsilcisi Sayın İbrahim KARATAŞ, Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Atacan Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Sayın Yusuf TAVUKÇUOĞLU, Kadıköy ilçesinin Kurum Amir ve Okul Müdürleri, Veliler katılım sağladı. Hakkı Değer Ortaokulu Müdürü Lokman YILMAZ'in açılış konuşması ile program başladı.

İki okul öğrencileri tezlerini öne çıkarmaya çalıştı

Hakkı Değer Ortaokulu öğrencileri, "Çocuk eğitiminde okul etkilidir."

Hüseyin Ayaz Ortaokulu öğrencileri ise “Çocuk eğitiminde aile etkilidir. “ görüşlerini ortaya koydukları tezlerle ve karşılıklı sordukları soru cevaplarla öne çıkarmaya çalıştılar.

İzleyenlerin beğenisini kazandılar

Yarışmada çocuklar değil de adeta büyükler yarışıyorcasına bilimsel savlar ve örneklemelerle görüşlerini savunmaları izleyicilerde büyük bir hayranlık oluşturdu.

Jüri üyeleri değerlendirmelerini;

a-) Konuya hâkimiyet

b-) Türkçeyi iyi kullanma, vurgu, tonlama

c-) İkna yeteneği ve örneklendirme

d-) Beden dili, jest ve mimikler

e-) Zamanı iyi kullanma kategorileri arasında 100 tam puan üzerinden yaptılar.

Hakkı Değer Ortaokulu



Yapılan değerlendirmeler sonucu Hakkı Değer Ortaokulu Kadıköy İlçe 1.si oldu ve İstanbul elemelerinde Kadıköy ilçesini temsil etmeye hak kazandı.

Yarışma sonucu katılımcı okul öğrencilerine TÜGVA Kadıköy İlçe Temsilciliği tarafından hazırlanan hediyeleri; Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Sadık ASLAN, TÜGVA Kadıköy İlçe Temsilcisi İbrahim KARATAŞ, Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Tavukçuoğlu tarafından takdim edildi.