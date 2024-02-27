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4 gün iş, 3 gün izin tatil modeli mi geliyor? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı

4 gün iş, 3 gün izin tatil modeli mi geliyor? SGK Uzmanı Emin Yılmaz açıkladı

Son zamanlarda hem çalışanların hem de işverenlerin gündeminde olan "mesai gün ve saatleri değişecek mi?" sorusu, uzmanların da yorumlarına konu oluyor. Sosyal güvenliik uzmanı Emin Yılmaz, dünyada iş hayatında yaşanan değişimlere Türkiye'nin de ayak uydurması gerektiğini ve 4 gün iş, 3 gün izin tatil modelinin faydalarını anlattı.

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Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, CNNTürk'te "mesai gün ve saatleri değişecek" iddialarını yorumladı. Pandeminin etkisiyle uzaktan çalışma, hibrit çalışma gibi yeni çalışma modelleri ortaya çıktığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin de yeni düzene ayak uydurmak zorunda olduğunu söyledi.

İngiltere Merkezli 4 Day Week Global adlı siviil toplum örgütünün, birçok ülkede 4 gün çalışma 3 gün izin modelini pilot olarak uyguladığını belirten Yılmaz, bu modelin Belçika gibi bazı ülkelerde yasalaştığını söyledi.

"Türkiye'de günlük 7,5 saatlik çalışma süresi var. 5 ya da 6 gün çalışıyorsa, günlük çalışma süresine 1 ya da 2 saat ekleniyor ve bu artan 1-1,5 saatlik çalışma süresi bir güz izin olarak değerlendiriliyor" diyen Yılmaz, hem işçi hem işveren için faydalı olacağını söylediği 4 gün iş, 3 gün izin modelinin avantajlarını

"Çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığını iyileştirerek hastalık izinlerinin azalmasına katkı sağlayacak, şirketin insan kaynakları ihtiyacını azaltacak ve bireylere kendilerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırmaları için imkan sunacak. İş arayanlar için cazip bir seçenek olduğu için insanların şirketlere çekilmesini sağlayacak. Personel maliyetleri ile birlikte yemek, enerji, ulaşım ve servis gibi masraflar da hesaplı hale gelecek." diyerek sıraladı.

Modelin dezavantajlarından da bahseden Yılmaz çalışma gün sayısı azalacağı için bazı işverenlerin ücret indirimi talep edebileceğini de belirtti.

Öte yandan, İngiltere, Hollanda, İspanya, İsveç, Portekiz, Danimarka, Belçika, Finlandiya, İzlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler 4 günlük çalışma haftasına geçmiş durumda. ABD, Almanya, Kanada, İsviçre ve Avustralya gibi ülkeler de 4 günlük çalışma denemeleri yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak "Bakanlık tarafından bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın" demişti. Bu modelin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını ise zaman gösterecek.

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