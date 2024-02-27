40 kişilik Memleket Partisi heyeti AK Parti’ye katıldı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde Memleket Partisi İlçe Başkanı Turan Aydın ve beraberindeki 40 kişilik heyet AK Parti’ye katıldı.

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Ağrı’nın Tutak ilçesinde Memleket Partisi İlçe Başkanı Turan Aydın ve beraberindeki 40 kişilik heyet AK Parti’ye katıldı.

AK Parti Tutak Belediye Başkanı Adayı Fevzi Sayan’ın seçim ofisinde bir araya gelen heyete, AK Parti rozetlerini Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan taktı.

Sayan, “Sayın Turan Aydın’ı tebrik ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu saatten sonra el birliği ile birlik ve beraberlik içerisinde Tutak’ın geleceği için birlikte mücadele edeceğiz, birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.