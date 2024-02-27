Survivor'da diskalifiye edilen Sema Aydemir'den dikkat çeken paylaşım

Survivor Pınar ile gece yarısı kavga eden ve gözündeki morlukla dikkat çeken Sema Aydemir diskalifiye oldu. Diskalifiye sonrası paylaşım yapan Sema, "Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam" dedi.

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Pınar ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Sema Aydemir daha fazla dayanamadı. Gece yarısı Dominik'te tekmeler ve yumruklar hava uçuştu.

Survivor adasında yaşananlar görenleri şoke etti. Sema Aydemir'in gözündeki morluk dikkat çekti. Sema'ya Acun Ilıcalı, diskalifiye olduğunu açıkladı. Sema, bu karar karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Sema Aydemir yarışmaya veda eder etmez telefonuna ulaştı ve açıklama yaptı.

Sema Aydemir paylaşımında "Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam. " dedi.