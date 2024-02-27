Okulda düşüp bilincini kaybetmişti! Mira ilk ifadesini verdi: Bir şey olmaz deyip...

Ankara Keçiören'de okulda fenalaşarak yoğun bakıma alınan 9 yaşındaki Mira Şahin'in durumu iyiye gidiyor. İlk ifadesini veren Mira, okulda düşüp kafasını sıraya çarptığını anlattı. Ancak Mira'nın ifadesine göre başının ağrıdığı söylemesine rağmen bilincini kaybedene kadar ambulans çağrılmadı.

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Okulda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Mira iyileşiyor. Hayatı tehlikeyi atlatan Mira, olayın nasıl olduğunu da anlattı. Mira'nın pedaog eşliğinde verdiği ifade soruşturma dosyasına girdi.

Mira ifadesinde kovalaması oynarken düştüğünü ve kafasını sıraya çarptığını söyledi. İfadesine göre Mira çarpmanın ardından öğretmenine başının ağrıdığını söyledi.

Bir şey olmaz iyileşirsin'

"Öğretmenim bir şey olmaz iyileşirsin' dedi, derse devam etti, sonra başım çok ağrıdı ve çığlık attım. Arkadaşlarımdan buz istedim, öğretmenler odasına ve kantinde bulamadılar" diyen Mira o sırada zilin çaldığını öğretmenin sınıfa geldiğini anlattı.

Mira Şahin'nin ifadesine göre 2 arkadaşı öğretmene Mira'nın kötü olduğunu söylüyor, "Derse katılmasa olur mu" diyorlar. Öğretmen kabul edince Mira sınıfta yatmaya devam ediyor.

Sonraki derste ise öğretmen Mira'nın kötü durumda olduğunu görünce müdür ve yardımcısına haber veriyor. Mira ifadesinde o anları "Öğretmen galiba bilincini kaybediyor dedi, müdür yardımcısı da öğretmene 'Teyzesini arayalım gelsin, daha sonra ambulansı ararız.’' dedi. Ben bunları duyuyordum ancak konuşamıyordum." sözleriyle anlattı.

Mira teyzesi geldikten sonra hastaneye kaldırıldı. Aile bu süreçte vakit kaybedildiği ve bir ihmal olduğu iddiasında. Karar ise dava sonucunda ortaya çıkacak.