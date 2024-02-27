İşte İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 7 ilçe!

Yaklaşık 84 bin riskli yapı ilan edildi.

Rapora göre, İstanbul’da 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 70 adet riskli alan, 152 adet rezerv yapı alanı ve yaklaşık 84 bin riskli yapı ilan edildi.

İlan edilen riskli alanları çoğunlukla kamu mülkiyetinde bulunan, genellikle tek veya iki katlı düzensiz yapıların bulunduğu ya da rantı yüksek alanlardan oluştuğu belirlendi.