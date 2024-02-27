İşte İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 7 ilçe!
İstanbul Planlama Ajansı'nın "Rezerve ve Riskli Alanlar" raporu, İstanbul'da bulunan ve 2000'den önce yapılmış 800 bin binanın durumuyla ilgili çarpıcı bir tablo çiziyor... Rapora göre son 11 yılda bu binalardan sadece 84 bini dönüştürülebildi. Raporda, dönüşüm için öncelik gerektiren 7 ilçe sıralandı.
İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) “Kentsel Dönüşümde Rezerv Alan ve Riskli Alan Kavramlarına Dair Değerlendirme” raporu yayınladı.
Raporda, 6306 sayılı “Kentsel Dönüşüm Yasası”nda geçtiğimiz Kasım ayında yapılan değişikliklerin ardından yeniden gündeme gelen rezerv alan ve riskli alan kavramları ile bu kavramların İstanbul’daki yansımalarını incelendi.
Yaklaşık 84 bin riskli yapı ilan edildi.
Rapora göre, İstanbul’da 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 70 adet riskli alan, 152 adet rezerv yapı alanı ve yaklaşık 84 bin riskli yapı ilan edildi.
İlan edilen riskli alanları çoğunlukla kamu mülkiyetinde bulunan, genellikle tek veya iki katlı düzensiz yapıların bulunduğu ya da rantı yüksek alanlardan oluştuğu belirlendi.
Son 11 yılda İstanbul’da bulunan ve 2000 yılı öncesi yapılmış 800 bin binanın yalnızca 84 bini dönüştü.
Öncelikli ele alınması gereken Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu’nda ilan edilenin 5 katı dönüşüme ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi.