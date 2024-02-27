CHP lideri Özgür Özel: Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendilerine ekranda yer vermeyen TRT'ye tepki göstererek, "Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki 'TRT özerktir ve tarafsızdır.' O tarafsız TRT, Murat Kurum'a 29 dakika Ekrem İmamoğlu'na 0, Hamza Dağ'a 26 dakika Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika Mansur Yavaş'a 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP'nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan'a 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum.

"Madenler can almaya devam ediyor"

Erzincan İliç'te 9 madencimiz toprak altındayken, dün de 4 madencimiz Elazığ'da toprak altında kaldı. Madenler can almaya devam ediyor. 2023 mayıs seçimlerinden bu yana TBMM Genel Kurulu'na 44 tane maden teklifi geldi ve yasalaştı. İçinde madencilerin iş sağlığı ile ilgili tek bir madde yok.

"Emekli kart çıkaralım"

Ramazan pidesine yüzde 80 zam yapmışlar. Et ve Balık Kurumu önündeki et kuyruğunu gördük. Bu insanlar çocuklarının boğazından kıyma geçsin diye sabahın köründe bu mücadeleyi veriyorlar! Emekliye bayram ikramiyesi ilk verildiğinde 1000 lira ile 24 kg kıyma alınıyordu bugün 3000 lira veriliyor 6 kg kıyma alınıyor.

Gelin emekli kart çıkaralım. Hiç olmazsa 15 günde 1 kilo et alacak indirim yükleyelim, elektrik faturasında indirim yükleyelim. Emekliyi hiç değilse bu seneyi çıkartacak, nefes aldıracak bir emekli kart uygulaması getirelim. Biz bu desteği vermeye hazırız. Yeter ki bu zulmü bitirelim