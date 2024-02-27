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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı davayı kazandı

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı davayı kazandı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Erdoğan’ın sözlerinin hakaret ve iftira kapsamında bulunduğunu hükmetti.

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CHP’nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu.

Çelik yaptığı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan’ın 01.06.2022 tarihli (TBMM Grup toplantısında) konuşmasında savurduğu hakaretler nedeniyle açmış olduğumuz “5 Kuruşluk dava” sonuçlandı. Erdoğan kaybetti! 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kazandı… Mahkeme, Erdoğan’ın sözlerinin hakaret ve iftira kapsamında bulunduğunu hüküm altına aldı. Hesap sormaya devam edeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Erdoğan o dönem yatığı açıklamasında Gezi direnişini hedefe alarak “Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım bir anda ülkenin çıkarlarını hedef alan çatışmaya dönmüştü. Dolmabahçe’deki caminin içinde bu eşkıyalar, teröristler bira şişeleriyle caminin içini pisletmişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazacaktır. Bay Kemal de oradaydı. Çünkü başı çeken oydu. Bunlar ancak terör sevicileri ile beraber. Çünkü kendileri de terör sevici" demişti.

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