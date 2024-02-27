BIST 9.238
DOLAR 31,15
EURO 33,81
ALTIN 2.038,43
HABER /  SPOR

Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Adalet istiyoruz

Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Adalet istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Ankaragücü, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Ankaragücü, maç öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ankaragücü'nün açıklaması şöyle: Türk futbolu, her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor.

Bu seviyede güven erozyonunun yaşandığı bir dönemi futbolumuzda asla hatırlamıyoruz.

Son günlerde özellikle Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hataları, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kıldı. Futbolu yönetenlere; Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını, her kulübün çok değerli ve eşit şartlarda mücadele etme hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak, ayrıcalık değil her kulüp için, her karşılaşmada ADALET istiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş elindeki son anketi paylaştı oy oranını açıkladı
Mansur Yavaş elindeki son anketi paylaştı oy oranını açıkladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı davayı kazandı
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı davayı kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete saydırmaya devam etti! Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da 'özgür'leştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete saydırmaya devam etti! Özgür Özel'e: 31 Mart'ta onu da 'özgür'leştireceğiz
CHP lideri Özgür Özel: Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum
CHP lideri Özgür Özel: Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum
TFF, Süper Lig'in 29. hafta programında değişiklik yaptı Galatasaray'ın maçı
TFF, Süper Lig'in 29. hafta programında değişiklik yaptı Galatasaray'ın maçı
Survivor'da diskalifiye edilen Sema Aydemir'den dikkat çeken paylaşım
Survivor'da diskalifiye edilen Sema Aydemir'den dikkat çeken paylaşım
CHP'de bir deprem daha: Topluca istifa edip AK Parti’ye geçtiler
CHP'de bir deprem daha: Topluca istifa edip AK Parti’ye geçtiler
Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! 'Bir koalisyona karşı savaşıyoruz'
Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar! 'Bir koalisyona karşı savaşıyoruz'
Özhaseki, Malatya'da konutların bütün hak sahiplerine teslim tarihini açıkladı
Özhaseki, Malatya'da konutların bütün hak sahiplerine teslim tarihini açıkladı
Okulda düşüp bilincini kaybetmişti! Mira ilk ifadesini verdi: Bir şey olmaz deyip...
Okulda düşüp bilincini kaybetmişti! Mira ilk ifadesini verdi: Bir şey olmaz deyip...
40 kişilik Memleket Partisi heyeti AK Parti’ye katıldı
40 kişilik Memleket Partisi heyeti AK Parti’ye katıldı