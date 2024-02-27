Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Adalet istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Ankaragücü, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Ankaragücü, maç öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ankaragücü'nün açıklaması şöyle: Türk futbolu, her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor.

Bu seviyede güven erozyonunun yaşandığı bir dönemi futbolumuzda asla hatırlamıyoruz.

Son günlerde özellikle Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hataları, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kıldı. Futbolu yönetenlere; Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını, her kulübün çok değerli ve eşit şartlarda mücadele etme hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak, ayrıcalık değil her kulüp için, her karşılaşmada ADALET istiyoruz."