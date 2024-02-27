Çanakkale'de deprem oldu! İstanbul dahil bir çok il sallandı! AFAD'dan açıklama...

ÇANAKKALE merkezli deprem İstanbul'lu da salladı... Depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması geldi...

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Çanakkale merkezli deprem korkuttu. İstanbul'da da birçok ilçede hissedilen bir depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Biga ilçesi olduğunu bildiren AFAD, depremin şiddetinin de 4.6 olduğunu açıkladı. Saat 16:09'da meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" bilgisi verdi.