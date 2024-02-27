17 yaşındaki Furkan'ın akıllara durgunluk veren ölümü!

Çorum'da 17 yaşındaki Furkan Ç., araç içinde ölü bulundu. Çocuğun egzoz gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Furkan Ç.'nin araç içerisinde hareketsiz yattığını gören dükkan çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Furkan Ç.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Furkan Ç.'nin egzoz gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.