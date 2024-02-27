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Kuran-ı Kerim yakan Zhuravel’in cezası belli oldu

Kuran-ı Kerim yakan Zhuravel’in cezası belli oldu

20 yaşındaki Nikita Zhuravel eçtiğimiz yıl Volgograd kentinde bir caminin önünde Kuran'ı Kerim'i yakmıştı. Zhuravel "manevi değerlere derin zarar" verdiği için yargılanarak 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de Nikita Zhuravel Grozni’de Kuran'ı Kerim'i yakan Nikita Zhuravel hakim karşısında çıktı.

Zhuravel yılının Mayıs ayında Kuran'ı Kerim'i yakmasının ardından Rus istihbaratı tarafından gözaltına alınmıştı. Tüm sorgulamalarında ve cezaevinde pişman olduğunu ve özür dilediğini ifade eden Zhuravel, ilk sorgusunda Ukrayna istihbaratının kendisine para teklifi ettiğini ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. 13 imam Zhuravel hakkında "manevi değerlere derin zarar" verdiği için suç duyurusunda bulunmuştu. Çeçenistan'ın talebi üzerine Grozni'ye nakledildi ve duruşumalar burada görüldü.

Grozni Visaitovsky Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada Zhuravel 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz Eylül ayında da Çeçen lider Ramazan Kadirov’un oğlunun Zhuravel’i dövdüğü görüntüler yayınlanmıştı.

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