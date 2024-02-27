BIST 9.179
DOLAR 31,14
EURO 33,82
ALTIN 2.035,84
HABER /  GÜNCEL

Yeşil kategoride aranan terörist milletvekilinin evinde yakalandı

Yeşil kategoride aranan terörist milletvekilinin evinde yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yeşil kategoride aranan teröristin DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun da ikamet ettiği adreste yakalandığını açıkladı.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü, DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu’nun ikamet adresinde yapılan aramaya yönelik açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu’nun ikamet adresinde emniyet ekiplerince arama yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin kamuoyu ile bilgi paylaşılması gereği duyulmuştur. Silahlı terör örgütleri MLKP-TKP/ML-MKP’nin cezaevindeki üyelerine para gönderdiği belirlenen şahıslara yönelik 27 Şubat tarihinde İstanbul merkezli operasyonlar düzenlenmiş, 15 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar arasında bulunan S.G. isimli şahsın Üsküdar ilçesinde 2014 yılından beri ikamet ettiği adreste gözaltına alındığı, bu adreste aynı zamanda bir siyasi parti milletvekilinin de ikamet ettiği, söz konusu ikameti silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yeşil kategoride aranan S.A. isimli şahsın da kullandığı tespit edilmiştir. Adreste yapılan aramada şahısların cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ile haberleşmesine ilişkin dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

Konu ile ilgili soruşturmanın devam edildiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Naci Görür Çanakkale'deki depremden dakikalar öncesi uyarmıştı 7 üstü depreme dayanamaz
Naci Görür Çanakkale'deki depremden dakikalar öncesi uyarmıştı 7 üstü depreme dayanamaz
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kiralarda yüzde 25 sınırı kalkacak mı? Bakan Tunç tarih vererek açıkladı
Kiralarda yüzde 25 sınırı kalkacak mı? Bakan Tunç tarih vererek açıkladı
17 yaşındaki Furkan'ın akıllara durgunluk veren ölümü!
17 yaşındaki Furkan'ın akıllara durgunluk veren ölümü!
Arabayatağı’na modern kapalı pazar alanı
Arabayatağı’na modern kapalı pazar alanı
Kuran-ı Kerim yakan Zhuravel’in cezası belli oldu
Kuran-ı Kerim yakan Zhuravel’in cezası belli oldu
'100 lira gönder' dediği oğlu, hesaba 100 lira yerine 100 bin lira havale etti
'100 lira gönder' dediği oğlu, hesaba 100 lira yerine 100 bin lira havale etti
Antalya'da zabıta, zabıtayı öldürdü! O anların görüntüsü kan dondurdu
Antalya'da zabıta, zabıtayı öldürdü! O anların görüntüsü kan dondurdu
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için seyirci kararı
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için seyirci kararı
Aracın üstünde para saçıp, silah teşhir etti sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Aracın üstünde para saçıp, silah teşhir etti sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
İşte Mansur Yavaş'ın yüzde 60'ı geçtik dediği o anket! Arada 30 puan fark mı var?
İşte Mansur Yavaş'ın yüzde 60'ı geçtik dediği o anket! Arada 30 puan fark mı var?
Çanakkale'de deprem oldu! İstanbul dahil bir çok il sallandı! AFAD'dan açıklama...
Çanakkale'de deprem oldu! İstanbul dahil bir çok il sallandı! AFAD'dan açıklama...