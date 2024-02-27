Ankaragücü - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oluyor.Abone ol
Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Ankaragücü 2-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Mücadele ATV'de canlı yayınlanacak.
Bahattin Şimşek'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak.
Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçmişti.
İlk 11'ler
Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Bonucci, Serdar, Osayi, Krunic, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi