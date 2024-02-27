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Ankaragücü - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oluyor.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü 2-0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele ATV'de canlı yayınlanacak.

Bahattin Şimşek'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak.

Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçmişti.

İlk 11'ler

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Bonucci, Serdar, Osayi, Krunic, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

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