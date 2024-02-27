BIST 9.179
DOLAR 31,14
EURO 33,82
ALTIN 2.037,74
HABER /  EKONOMİ

AB gaz tasarrufunu sürdürmeye hazırlanıyor

AB gaz tasarrufunu sürdürmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği, gelecek kış dönemine hazırlık için üye ülkelerin doğalgaz talebini yüzde 15 azaltma uygulamasının 1 yıl uzatılmasını teklif etti.

Abone ol

Avrupa Birliği'nde mevcut gaz tasarruf uygulaması 31 Mart 2024 tarihinde sona eriyor.

Söz konusu doğalgaz tüketimini düşürme hedefi acil durumlarda zorunlu hale getirilebiliyor.

Süre uzatılıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve enerji krizi nedeniyle uygulamaya konan, üye ülkelerin gaz talebini 2017-2022 ortalamasının yüzde 15 altına indirmesini içeren acil durum tedbirinin 12 ay daha uzatılmasına yönelik teklifini açıkladı.

Açıklamada, AB genelinde yapılan gaz tasarrufunun enerji kriziyle mücadeleye önemli katkı sağladığı hatırlatılarak, "AB, Ağustos 2022 ile Aralık 2023 arasında toplu biçimde gaz talebini yüzde 18 azaltarak yaklaşık 101 milyar metreküp gaz tasarrufu sağladı." ifadesi yer aldı.

Toplantıya işaret edildi

Uygulamadaki olağanüstü gaz tasarruf mevzuatının 31 Mart'ta sona ereceği anımsatılan açıklamada, komisyonun üye ülkelere gaz talebini azaltma tedbirlerinin sürdürülmesini teklif ettiği kaydedildi.

Açıklamada, jeopolitik gerilimlerin devam etmesi, sıkı küresel gaz piyasaları ve AB'nin Rus fosil yakıtlarından tamamen kurtulma hedefi göz önüne alındığında enerji tasarrufunun devam ettirilmesi gerektiğine işaret edilerek, teklifin 4 Mart'ta AB üyesi ülkelerini enerji bakanlarının yapacağı toplantıda değerlendirileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cengiz Topel Yıldırım: Mansur Yavaş Ankara'yı parsel parsel satıyor
Cengiz Topel Yıldırım: Mansur Yavaş Ankara'yı parsel parsel satıyor
KAAN İngiliz medyasında! "Türkiye'nin 5.nesil savaş uçağı kalkış yaptı"
KAAN İngiliz medyasında! "Türkiye'nin 5.nesil savaş uçağı kalkış yaptı"
Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e cevap
Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e cevap
Meral Akşener, CHP'li seçmenle tartıştı: DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfür!
Meral Akşener, CHP'li seçmenle tartıştı: DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfür!
Yeşil kategoride aranan terörist milletvekilinin evinde yakalandı
Yeşil kategoride aranan terörist milletvekilinin evinde yakalandı
Naci Görür Çanakkale'deki depremden dakikalar öncesi uyarmıştı 7 üstü depreme dayanamaz
Naci Görür Çanakkale'deki depremden dakikalar öncesi uyarmıştı 7 üstü depreme dayanamaz
Kiralarda yüzde 25 sınırı kalkacak mı? Bakan Tunç tarih vererek açıkladı
Kiralarda yüzde 25 sınırı kalkacak mı? Bakan Tunç tarih vererek açıkladı
17 yaşındaki Furkan'ın akıllara durgunluk veren ölümü!
17 yaşındaki Furkan'ın akıllara durgunluk veren ölümü!
Arabayatağı’na modern kapalı pazar alanı
Arabayatağı’na modern kapalı pazar alanı
Kuran-ı Kerim yakan Zhuravel’in cezası belli oldu
Kuran-ı Kerim yakan Zhuravel’in cezası belli oldu