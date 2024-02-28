İsmail Kartal'dan Galatasaray yorumu: Tüm Türkiye biliyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ın ligde kazandığı Antalyaspor maçına değinerek "Dünkü maçla ilgili neler olduğunu tüm Türkiye biliyor. Ben ne söyleyebilirim" dedi.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bundan ders çıkartmalıyız"

"Biz buraya iddialı gelmiştik. Hemen oyunun başında net bir pozisyon bulduk, gole çeviremedik. Golü yapabilseydik daha iyi mücadele edip oyunu ele geçirebilirdik. Rakibimiz daha fazla mücadele etti. Hiç bize yakışmayacak, bir tepki koyamadan maçı bitirdik. Bundan ders çıkartmalıyız."

"Bugün iyi oynamadık"

"Bundan önceki berabere kaldığımız maçlarda oyunun üstünlüğünü elinde tutan, iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Bugün iyi oynamadık. En kısa zamanda toparlanıp, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve yolumuza bakacağız"

"Hepimize ders oldu"

"Buraya biz tur atlamak için iddialı gelmiştik. Maçın başında hemen Cengiz'in bulduğu pozisyonu gole çevirebilseydik, o moralle oyunu elimize geçirebilirdik. Olmadı. Rakip daha iyi mücadele etti. Sonuçta bugün hiç beklemediğimiz bir oyunla kaybettik. Ben ve oyuncularım maçtan sonra toplantı yaptık. Bunun nedenlerini inceleyeceğiz. Hepimize ders oldu ve bundan ders çıkartmalıyız. Ankaragücü'nü de kazandığı için tebrik ederim"

"İşimizi yapmaya çalışıyoruz"

"Bizi çok fazla etkilememesi gerekiyor. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Bugün istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Tepki koyamadık. Bundan ders çıkartacağız ve önümüze bakıyoruz."

"Ben ne söyleyebilirim"

"Dünkü maçla ilgili neler olduğunu tüm Türkiye biliyor. Ben ne söyleyebilirim! Kamuoyunun takdirine bırakıyorum Dünkü maçla ilgili değil sadece sezon başından beri gelen bir şey! Biz bir penaltı kazanıyoruz, herkes ayağa kalkıyor! Ama onun haricinde bir tane verilmeyen penaltımız var, onu kimse konuşmuyor! Çok fazla konuşmak istemiyorum orayla ilgili. Bugün istediğimiz tepkiyi veremedik. Taraftarımızdan özür diliyoruz"