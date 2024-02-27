Hatayspor'dan Fenerbahçe kararı!

Hatayspor, Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları maçta ev sahibi tribününe Hatayspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu takımları dışındaki diğer takımların ürünlerine sahip taraftarların alınmayacağını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Hatayspor, bu maç için bir açıklama yaptı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe müsabakasında ev sahibi takım tribünlerine Atakaş Hatayspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu takımları dışında, diğer takımların forma, atkı, kaşkol vb. giyen, takan taraftarların alınmamasına karar verilmiştir." denildi.

Hatayspor ile Fenerbahçe, 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.