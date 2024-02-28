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Fenerbahçe taraftarından Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat!

Fenerbahçe taraftarından Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat!

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli taraftarlardan kendisine gelen tepkilere, kafa sallayarak cevap verdi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Ankaragücü ise yarı finale yükseldi. 

Eryaman Stadı'nda oynanan maçın son anlarına doğru Fenerbahçe tribünündeki taraftarlar, eski futbolcuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.

Maçın son bölümünde Belözoğlu'na tepki gösteren Fenerbahçe tribünlerine MKE Ankaragücü tribünleri de büyük tepki verdi.

Emre Belözoğlu da kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak tepkisini gösterdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti.

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