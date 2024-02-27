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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'dan yurda döndü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meksika'dan yurda döndü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan akşam saatlerinde yurda döndü. Bakan Fidan, sırasıyla Brezilya, Venezuela ve Meksika'da diplomatik temaslarda bulundu.

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Meksika’dan yola çıkan Dışişleri Bakanı Fidan’ın saat 20:45’te Ankara’ya ulaştığı bildirildi.

Bakan Fidan, Meksika’da Dışişleri Bakanı Alicia Brcena İbarra ve Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika’dan önce Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmış, ardından Venezuela’ya resmi ziyarette bulunmuştu.

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