ABD Başkanı Biden: Ben bir siyonistim

ABD Başkanı Joe Biden, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı." dedi.

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İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas baskınına karşı başlattığı işgal ve katliam devam ederken, çatışmaların başladığı günden beri İsrail'e her türlü desteği sağlayan ABD yönetimi, bir kez daha ateşkes ve esir takası üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

NBC'nin "Late Night With Seth Meyers" programına konuk olan ABD Başkanı Joe Biden, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"İsrail, Ramazan ayı boyunca saldırmayacak"

Gazze'de ateşkese ilişkin bir soruya, "Önümüzde zorlu bir yol var." diyerek yanıt veren Biden, esirlerin durumuyla ilgili olarak "Öncelikle tutulan esirlerin serbest bırakılması gerektiğini" ifade etti ve İsrail ile "ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları" konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

"İsrail olmasaydı, tek bir Yahudi bile güvende olmazdı"

Biden, İsrail'in barışa yönelik bir fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı." şeklinde konuştu.

Yine "iki devletli çözüm" dedi

Geçici bir ateşkesin sağlanması durumunda farklı bir ilerleme sağlanabileceğini ifade eden Biden, böyle bir durumda İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını güvence altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.