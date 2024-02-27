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HABER /  POLİTİKA

DEM Partililer yine Öcalan'a özgürlük istedi

DEM Partililer yine Öcalan'a özgürlük istedi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tecridin derhal kalkması ve Öcalan'ın artık serbest kalması gerektiği sözlerini sarf etti.

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Siyasi partilerin adayları her gün vaatlerini ve projelerini ya meydanlarda ya da yazılı ve basılı medyada anlatıyor.

Bir yandan da muhalefetin kendi adaylarını kazandırmak için yer yer açık ve gizliden ittifak görüşmeleri devam ediyor.

Kandil'in Meclis'teki temsilcisi olmayı sürdüren DEM Parti ise meydanlarda terör örgütü elebaşına özgürlük istemeyi sürdürüyor.

CHP, Kandil'in partisi ile ittifakı artık gizlemiyor

Dağılan 6'lı masanın eski ortaklarıyla yerelde anlaşamayan CHP lideri Özgür Özel, çareyi terör örgütünün siyasi temsilcisi olmakta ısrar eden eski HDP, yeni DEM'lilerle açıktan ittifak ilan etti.

CHP ile kırmızı halılarla karşılanan DEM Parti'nin eş başkanları arasında kritik illerde bazı adaylar karşılıklı olarak geri çekildi.

Hal böyleyken, DEM Parti'den yine terör örgütü elebaşı için özgürlük nidaları yükselmeye başladı.

Yine Öcalan'a özgürlük istedi, öldürülen teröristlere "arkadaşlarım" dedi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır mitinginde Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılmasını ve özgürlüğüne kavuşturulmasını istedi.

Öldürülen terör örgütü üyelerinin de arkadaşları olduğunu dile getiren Hatimoğlulları, "Bizler Sevelerin, Pakizelerin, Sakinelerin arkadaşıyız." ifadelerini kullandı.

Kandil istedi, "kent uzlaşısı" adı altında adaylarını değiştirdiler

Ana muhalefet partisi CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında kurduğu ittifak sonrası Esenyurt adayını değiştirme kararı almıştı. CHP'nin yeni adayı sözde "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer olmuştu. PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti.

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