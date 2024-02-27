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Büyük İstanbul Mitingi ne zaman? AK Parti İl Başkanı tarih verdi

Büyük İstanbul Mitingi ne zaman? AK Parti İl Başkanı tarih verdi

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine geri sayım başlarken AK Parti'den merakla beklenen 'Büyük İstanbul Mitingi' ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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TGRT Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Büyük İstanbul Mitingi'nin tarihini açıkladı.

Kabaktepe konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ 24 MART PAZAR GÜNÜ OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Büyük İstanbul mitingi 24 Mart Pazar günü olacak gibi görünüyor. Cumhurbaşkanımız İstanbul'da vatandaşlarıyla buluşacak. Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki makus talihi değiştiren bir tarihtir. Bir çok alanda dünyanın sayılı kentleri haline getirdi.  

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