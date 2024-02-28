Erdoğan Erbakan'ı hapse mi attırmak istedi? Bülent Arınç işin aslını açıkladı

Bülent Arınç Temel Karamollaoğlu'nun "Erdoğan Erbakan'ı hapse attırmak istedi" iddiasını yalanladı. O dönem Erbakan'ın cezaevine girmesini önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Arınç, "Hocamız, bu konudan dolayı özel olarak bana ve genel olarak da bu konuda hizmeti geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ve takdirlerini iletmiştir." dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Erbakan Hoca, 2006 yılında hapse mahkûm olduğunda Tayyip Erdoğan, polisle evini kuşattırdı.” iddiası polemiğin fitilini ateşledi.

Peki gerçekte o dönem neler yaşandı? Olayların bizzat içinde olan AK Partili Bülent Arınç, olan biteni tüm ayrıntılarıyla anlattı.

"Kayıp trilyon" davasında mahkum olan Necmettin Erbakan'ın kesinleşmiş cezası sonrası yaşananları Arınç, sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Arınç'ın tartışmalara nokta koyan açıklamaları:

"Elimizden geleni ivedilikle yaptık"

O dönem rahmetli Erbakan Hocamız için söz konusu olan cezaevine girme ihtimalini ortadan kaldırmak adına elimizden geleni ivedilikle yaptık. Başkanı olarak o dönemki grup başkanvekilimiz Sadullah Ergün’ü arayarak hocamız için olumsuz bir durumun ortaya çıkmaması adına gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için çalışma yapılması yönünde talimatı o dönemki Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile istişare ederek ben verdim. İlgili kanun teklifi mecliste kabul edilmesinin ardından dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edildi; biz ise aynı gün herhangi bir değişiklik yapmadan kanunu tekrar kabul ederek Sezer’e havale ettik ve o da anayasamız gereği onaylamak zorunda kaldı. Ardından da CHP harekete geçerek ilgili kanunu anayasa mahkemesine taşıdı.

Anayasa mahkemesinin CHP’nin itirazını reddetmesi akabinde de kanun yürürlüğe girdi ve rahmetli hocamızın söz konusu cezayı evinde geçirmesi sağlanmış oldu.

"Muhtelif talepler de tereddütsüz yerine getirilmiştir"

Bu dönem yaşananların en yakın şahitleri arasında Sayın Recai Kutan, Yasin Hatipoğlu, Mustafa Kamalak ve Şeref Malkoç da vardır. Bana gelip bu talebi ileten de kendileridir. Yakinen şahit olduğum birçok konu vardır ki o dönem Erbakan Hocamız tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bizlere iletilen muhtelif talepler de tereddütsüz yerine getirilmiştir.

Karamollaoğlu ve Altınöz'e tepki

Hocamız, bu konudan dolayı özel olarak bana ve genel olarak da bu konuda hizmeti geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ve takdirlerini iletmiştir. Sayın Karamollaoğlu ve Altınözün ortaya attıkları konu, bugüne kadar hiçbir yerde gündeme getirilmemiştir. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin yaklaştığı şu günlerde üzerinden yıllar geçmiş bir konuyu gerçeklerden uzak bir şekilde yeniden kamuoyunun önüne sunmanın siyasi etik ile bağdaşmadığı görüşündeyim.