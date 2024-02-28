31 Mart akşamı için 'sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde hangi ilde hangi parti ve adayın kazanacağı merakla beklenirken, geri sayım da başladı. Yaklaşık bir ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde sonuçların 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerden farklı olacağını savunan gazeteci Nevzat Çiçek, sürpriz beklediği illeri tek tek saydı.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, seçim sonuçları da şimdiden merak ediliyor. Hangi ilde hangi aday, parti kazanacak? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, yerel seçim anket sonuçlarını yakından takip ediyor. Başta İstanbul, Hatay, Ankara ve İzmir olmak üzere kritik olarak değerlendiren yerlerde adayların yarışı kıyasıya sürüyor.

31 Mart akşamı, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerin aksine farklı bir tablonun ortaya çıkacağını savunan gazeteci Nevzat Çiçek, sürpriz beklediği illeri tek tek saydı.

Sözcü TV yayınına katılan Çiçek "Genel seçimlerden farklı bir tablo ortaya çıkar, sürpriz yapacak yerler burası. Buralarda kazanan değişebilir: Şanlıurfa, Muş, Yozgat, Ordu, Bingöl, Nevşehir, Edirne, Tokat, Tekirdağ" diye konuştu.

Bursa ve Balıkesir ise bıçak sırtı

"Bursa ve Balıkesir ise bıçak sırtı dediğimiz yerler" diyen Çiçek, "Bursa'da İYİ Parti çok oy alırsa CHP'nin şansı git gide azalır. Ama İYİ Parti çok fazla oy almadığı zaman CHP'nin şansı AK Parti'ye yakın oluyor. Aynı şey Balıkesir için de geçerli. İYİ Parti'nin alacağı oy oranı çok önemli." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu'nun şu an hiç yoksa 35-37'nin üzerinde oyu vardır."

Genel seçim ile yerel seçimin çok farklı olduğunun altını çizen Çiçek, "İstanbul üzerinden söylersem, Sayın İmamoğlu'nun oyu CHP'nin çok üstünde. Bu gerçek bir durum. CHP'nin oy potansiyeli yüzde 23-25'se; İmamoğlu'nun şu an hiç yoksa 35-37'nin üzerinde oyu vardır."