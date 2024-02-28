Yoklama istenince ortaya çıktı! Nebati Genel Kurul'da olmadığı halde oy kullandı

AK Parti milletvekili Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine oy kullanıldığı ortaya çıktı. Gerçek TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandığında bazı vekiller tarafından farkedilince tepkiyle karşılandı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yeterli çoğunluk olmadığı için Genel Kurul kapandı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanı Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bitlis Belediyesi’ni yöneten kayyımın belediye taşınmazlarını satışıyla ilgili önergenin oylanmasından önce yoklama istediklerini söyledi.

Genel Kurulu yöneten AK Parti'li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, itirazlar üzerine “Sayı tamam. İç Tüzük bunu emrediyor. Önce biz baktık, sonra da tespit ettik, İç Tüzük’ü uyguladık, biraz sabır. Şimdi yoklama için beş dakika süre veriyorum” dedi ve elektronik cihazla yoklamaya geçildi. Yoklamanın ardından Bozdağ, “Değerli milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Birleşime 15 dakika ara veriyorum” dedi. Aranın sonrasında Bekir Bozdağ, yeniden yoklama yapılacağını ve 5 dakika süre verdiğini söyledi. DEM Partili Koçyiğit’in “Başkan, 15 dakika aradan sonra beş dakika olur mu ya” itirazı üzerine Bozdağ, “Meclis’in çalışması için yapıyorum, siz de anlıyorsunuz beni” yanıtını verdi.

Milletvekillerinden dışarı çıkmamalarını isteyen Bozdağ, “Değerli milletvekilleri, pusula veren vekillerimizin dışarı çıkmamasını rica ediyorum. Şimdi, pusulalar kontrol edilecek ve anons edeceğiz. Mükerrerleri kontrol ediyor arkadaşlarımız” dedi. Daha sonra isimleri okuyan Bozdağ, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mersin Milletvekili Nureddin Nebati’nin adını söyledi. CHP, DEM Parti ve İYİ Parti sıralarından “Yok” sesleri yükseldi.

“Ya, hilenin bu kadarı ya"

DEM Parti Mardin Beritan Güneş Altın “Ya, hilenin bu kadarı ya. Eski bakan ya. Başkanım gerisine gerek yok, kapatın ya. Her yeri hile ya, her yeri hile” derken, İYİ Partili Erhan Usta, “Bu adama Hazine’yi teslim ettik” diye konuştu.

Bekir Bozdağ, “Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur. Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 28 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum” sözleriyle Meclis Genel Kurulu’nu kapattı.