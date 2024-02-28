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Belindeki tabanca ateş alınca yaralandı

Belindeki tabanca ateş alınca yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belinde bulunan tabancası ateş alan bir balıkçı yaralandı.

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Olay, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Başak Caddesinde bulunan balıkçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı N.Ö.D., belinde bulunan tabancanın ateş alması neticesinde karın boşluğundan yaralandı. Olayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaranan N.Ö.D'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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