BIST 9.179
DOLAR 31,17
EURO 33,77
ALTIN 2.035,57
HABER /  GÜNCEL

Bingöl’de çığ düştü, çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor

Bingöl’de çığ düştü, çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Çığ altında kaldığı düşünülen 1 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Belindeki tabanca ateş alınca yaralandı
Belindeki tabanca ateş alınca yaralandı
Yoklama istenince ortaya çıktı! Nebati Genel Kurul'da olmadığı halde oy kullandı
Yoklama istenince ortaya çıktı! Nebati Genel Kurul'da olmadığı halde oy kullandı
Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarparak devrildi
Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarparak devrildi
Ankara'da kan donduran görüntü! Asılı halde bulundu
Ankara'da kan donduran görüntü! Asılı halde bulundu
31 Mart akşamı için 'sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı...
31 Mart akşamı için 'sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı...
Apple elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarını sonlandırıyor
Apple elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarını sonlandırıyor
Denizli'de uzman çavuş 5 aracı kundakladı, sebebi ise 'pes' dedirtti!
Denizli'de uzman çavuş 5 aracı kundakladı, sebebi ise 'pes' dedirtti!
Erdoğan Erbakan'ı hapse mi attırmak istedi? Bülent Arınç işin aslını açıkladı
Erdoğan Erbakan'ı hapse mi attırmak istedi? Bülent Arınç işin aslını açıkladı
Gaziantep'te tefeci operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te tefeci operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır’daki feci kazada beton direğe çarpan araç hurdaya döndü
Diyarbakır’daki feci kazada beton direğe çarpan araç hurdaya döndü